Agenda 2025

Master Stage

  • Everywhere
    The first AI flying a production fighter jet
    • Thomas Palomares, Helsing
  • Everywhere
    From lab to product with European LLMs
    • Enrico Bertino, indigo.ai
  • Faster
    Inside Photoroom’s Open-Source T2I model
  • Smarter
    AI and Privacy: Building secure intelligence at scale
    • Bart Butler, Proton
    • Romain Dillet, Drysdale Ventures

Central Room

Creativity Room

Founders Café

  • Everywhere
    Build your audio agent on a European Sovereign Cloud
    • Guillaume Calmettes, Scaleway
  • Faster
    Building computer-using agents for AI lead generation
    • Adam Marszowski, SOFTIQ Software House
  • Everywhere
    Build your OCR pipeline on a European provider
    • Grégoire De Turckheim, Scaleway