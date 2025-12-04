Agenda 2025
Master Stage
- Thomas Palomares, Helsing
- Micah Hill-Smith, Artificial Analysis
- Enrico Bertino, indigo.ai
- Elise Auvray, Scaleway
- Boris Gamazaychikov, Salesforce
- Bart Butler, Proton
- Romain Dillet, Drysdale Ventures
Central Room
- Matteo Caorsi, Giotto.ai SA
- Olivier Reynaud, AIVE
- Dam Mulhem, XXII
- Arev Danielyan, Veed.io
- Paul Mochkovitch, Molia
- Gaël Delalleau, Kog
- Pauline Pham, Dust
- Joel Belafa, Biolevate
Creativity Room
- Pierre-Louis Theron, ALPIC
- Gianluca Drappo, Instadeep
- Antoine Jardin, Arlequin AI
- Steeve Morin, ZML
Founders Café
- Guillaume Calmettes, Scaleway
- Adam Marszowski, SOFTIQ Software House
- Alexandre Pasquiou, Neuralk-AI
- Grégoire De Turckheim, Scaleway